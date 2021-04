Multe per 4 mila euro

Attorno ai tavoli in un ristorante ad Erice vista mare c’erano dieci clienti. Li hanno scoperti i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani, nel corso delle attività di controllo economico del territorio costantemente svolte per assicurare l’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

I militari hanno sanzionato un ristoratore di Erice e altre 11 persone (10 clienti ed un lavoratore dipendente) per non aver rispettato i divieti imposti.

L’intervento ispettivo, avvenuto nel pieno della settimana Santa ha riguardato un ristorante con vista mare sito sul lungomare ericino.

In particolare, i militari del Gruppo di Trapani hanno sorpreso 10 persone intente a consumare il pranzo al tavolo, totalmente noncuranti dei divieti in vigore.

A nulla sono valse le giustificazioni dei commensali, ai quali è stata contestata la violazione delle regole anti-contagio consistite nel mancato utilizzo di mascherine e nell’inosservanza del distanziamento sociale.

Per i 10 clienti dell’esercizio ed un lavoratore dipendente è quindi scattata la sanzione amministrativa prevista dalle ultime disposizioni ministeriali del 2 marzo, che va da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro.

Medesima sanzione amministrativa è stata contestata anche al titolare del pubblico esercizio per non aver sospeso la propria attività di ristorazione in piena emergenza pandemica: condizione che gli avrebbero consentito, al limite, la preparazione di soli pasti destinati ad asporto.

All’imprenditore è stata inoltre irrogata la sanzione accessoria della chiusura immediata del proprio esercizio commerciale per 5 giorni lavorativi.

L’attività di vigilanza così svolta dalle Fiamme Gialle trapanesi si inserisce nel contesto dei servizi pianificati dalla Prefettura di Trapani al fine di contenere la diffusione del COVID-19 in tutta la provincia, garantendo, oltre al rispetto delle restrizioni vigenti a tutela della salute pubblica da parte della cittadinanza, la salvaguardia di tutti gli operatori economici che, seppur in sofferenza finanziaria, rispettano le misure attualmente in vigore.