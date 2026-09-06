Una vettura in gara nella cronoscalata Monte Erice è uscita fuori strada. Secondo le prime informazioni avrebbe investito un commissario di gara che è morto. Ci sarebbe anche due feriti. La gara è stata sospesa.

La gara automobilistica è giunta alla 68ª edizione la storica cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Trapani, valida per il campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA), campionato italiano velocità montagna (CIVM) e tricolore auto classiche.

Sono 260 gli equipaggi che iscritti a questa edizione 2026. Il dato ufficiale registra al via 153 vetture Moderne e 107 Storiche.