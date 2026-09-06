Dramma alla cronoscalata Monte Erice, auto esce fuori strada morti due palermitani, ferito il commissario

Ignazio Marchese di

06/09/2026

Una vettura in gara nella cronoscalata Monte Erice è uscita fuori strada. Secondo le prime informazioni avrebbe investito tre persone, due sono morti e uno è ferito in modo grave. La gara è stata sospesa.

Le vittime sono due palermitani di 18 e 20 anni, il ferito è il commissario di gare.

La gara automobilistica è giunta alla 68ª edizione la storica cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Trapani, valida per il campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA), campionato italiano velocità montagna (CIVM) e tricolore auto classiche.

Sono 260 gli equipaggi che iscritti a questa edizione 2026. Il dato ufficiale registra al via 153 vetture Moderne e 107 Storiche.