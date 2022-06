Quasi la metà dei voti scrutinati nelle sezioni

Ad Erice, nel trapanese, le indicazioni del voto sembrano essere ben delineate anche se ancora non c’è certezza che già al primo turno possa chiudersi la partita per l’elezione del nuovo sindaco. L’uscente Daniela Toscano, infatti, ha nettamente staccato tutti gli altri tre candidati sindaco ed al momento ha il 42% dei consensi. Se non dovesse arrivare ad almeno il 40 per cento dovrà andare al ballottaggio. Staccato di circa 600 voti c’è Piero Spina. A seguire invece, più vicini per la contesa del terzo candidato sindaco più votato, ci sono il grillino Maurizio Oddo e un centinaio di meno invece per Silvana Catalano.

“Evidentemente – ha commenta la Toscano – non c’è stata una proposta quantomeno credibile e gli elettori hanno riconfermato il voto a noi per il buon lavoro fatto. C’è stato molto risentimento da parte degli avversari e probabilmente questo l’elettorato lo ha percepito. La critica è assolutamente fisiologica, ma ho messo al centro del mio agire solo gli interessi del paese”.

Incredibile invece quel che è accaduto a Petrosino dove alla fine per una manciata d voti l’ha spuntata Giacomo Anastasi. Ha superato in volato Marcella Pellegrino; poso distanziato anche il terzo candidato sindaco, Roberto Angileri, che era sostenuto dal sindaco uscente Gaspare Giacalone. Anche qui si attende però il dato definitivo per poter avere certezza di chi l’avrà spuntata ma l’impressione è che oramai sia riuscito nell’impresa Anastasi.