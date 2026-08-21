Una donna è stata soccorsa nel primo pomeriggio di ieri dalla Guardia Costiera nelle acque antistanti Cala Rotonda, a Favignana, dopo una caduta avvenuta mentre si trovava a bordo di un’unità da diporto a noleggio. La segnalazione è giunta alla sala operativa tramite il numero blu 1530, indicando un possibile trauma al bacino riportato dalla passeggera durante la navigazione.

L’intervento della Capitaneria di Porto

Ricevuta la richiesta di aiuto, la Capitaneria di porto di Trapani ha inviato immediatamente in zona il battello G.C. B 167, dislocato presso l’Ufficio locale marittimo di Favignana. L’equipaggio, una volta raggiunta l’area del sinistro, ha avviato le delicate operazioni di trasbordo della donna ferita, garantendo la massima sicurezza nonostante le condizioni di movimento dell’unità e del mare.

La donna affidata ai sanitari

Parallelamente, la sala operativa ha contattato il presidio sanitario d’emergenza dell’isola, richiedendo l’invio di un’ambulanza al porto di Favignana per l’immediata presa in carico della passeggera. Le operazioni si sono concluse intorno alle 16.00, quando la donna è stata affidata ai sanitari per le cure necessarie e per ulteriori accertamenti clinici.

L’intervento rientra nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuro 2026”, che vede quotidianamente impegnata la Guardia Costiera nelle attività di vigilanza, prevenzione e soccorso lungo le coste del Compartimento Marittimo di Trapani e, in particolare, nelle acque dell’arcipelago delle Egadi, dove il traffico diportistico estivo è particolarmente intenso.

La Guardia Costiera ricorda che per le emergenze in mare sono attivi 24 ore su 24 il numero unico di emergenza 112 e il numero blu 1530, strumenti fondamentali per garantire interventi tempestivi e coordinati in caso di incidenti o situazioni di pericolo.