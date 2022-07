Stava festeggiando il suo 40 esimo compleanno a Erice. Era insieme ad amici e parenti Antonio Andriani, di Molfetta, quando si è rotta una piattaforma che copriva un pozzo artesiano profondo 25 metri ed è finito dentro morendo annegato.

E’ successo poco dopo la mezzanotte in contrada Pegno.

La tragedia una villetta che l’uomo Andriani aveva preso da poco in affitto. Pare che il festeggiato non si sia reso conto di ritrovarsi a ballare sulla copertura di un pozzo artesiano che di colpo si è spaccata. L’uomo è finito dentro il pozzo. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri. Il corpo dell’uomo è stato recuperato solo nelle verso le quattro del mattino e dopo l’arrivo da Palermo dei vigili del fuoco del gruppo speleologico fluviale. Aveva una profonda ferita alla testa.

Il corpo dell’uomo è stato recuperato dopo che il pozzo è stato svuotato. Adesso si trova presso la camera mortuaria di Marsala per l’autopsia disposta dalla Procura di Trapani che ha aperto una indagine.

Era molto conosciuto perché amava la musica e imitava Renato Zero. Lavorava nell’azienda Biosalus che si occupa nella produzione e commercializzazione di dispositivi di ultima generazione, operante nel mercato della depurazione delle acque e dell’aria.

Andriani era il responsabile della sede di Trapani.

Antonio Andriani ha iniziato il suo percorso in Biosalus Italia nella sede di Bari nel 2015. In poco tempo si è guadagnato il ruolo di direttore commerciale. Oggi gestisce la sede di Biosalus Trapani.