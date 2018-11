I carabinieri della Compagnia di Trapani del Nucleo Radiomobile, in via Mascagni a Trapani hanno trovato e sequestrate, al momento a carico di ignoti, 76 cartucce calibro 12 cariche, 55 dosi di cocaina per grammi 25 circa, 300 hashish nella tromba dell’ascensore condominiale.

Non appena hanno visto i carabinieri le vedette lanciavano segnali tramite il suono di clacson o l’uso rapido di cellulari chiamate ed sms in pochi attimi facevano sparire ogni traccia che potesse condurre i militari al ritrovamento di materiale illegalmente detenuto.

Oltre alle vedette posizionate in ogni dove vi erano anche degli impianti di videosorveglianza installati non per visionare le aree private delle abitazioni ma con telecamere che riprendevano ed inquadravano aree ben più vaste eludendo qualsiasi tipo di intervento.

Fatto ingresso nella palazzina di interesse l’atteggiamento del cane Horc metteva in allarme gli operanti i quali davano piena fiducia all’animale intento nel segnalare qualcosa nei pressi dell’ascensore dismesso e chiuso a chiave.

I Carabinieri riuscivano a guadagnare l’accesso al vano ascensore trovando nascoste le cartucce e le dosi di droga. A

nalizzando bene il quadro di questa ennesima operazione antidroga svolta dai Carabinieri in questa palazzina diventata ormai un minimarket dello stupefacente, (ultimo arresto risalente a circa 20 giorni prima) si evince come sicuramente il posto usato questa volta per occultare sia la droga che le cartucce era vincente ed efficace ma il prezioso supporto dell’unità cinofila e soprattutto il fiuto del cane HORC ha permesso il rinvenimento di materiale illegalmente detenuto.