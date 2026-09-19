Incidente mortale lungo la strada statale 115 nel tratto trapanese che collega Mazara del Vallo a Marsala, all’altezza di Petrosino.

Tre autovetture si sono scontrate in un impatto frontale la cui dinamica è in fase di ricostruzione. A perdere la vita è stato il conducente di una delle vetture, un 47enne, morto sul colpo.

Per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre sul posto sono arrivati le forze dell’ordine, il 118 e il medico legale per accertare il decesso.

Quel tratto, da anni segnalato per la scarsa illuminazione, è stato purtroppo teatro nel tempo di diversi incidenti.

La vittima

È Francesco Giacalone, 47 anni, marsalese, l’uomo morto nel terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla Statale 115, tra Marsala e Petrosino.

Giacalone lavorava in un ristorante a Mazara del Vallo ed era conosciuto anche negli ambienti sportivi: in passato aveva giocato a calcio in importanti categorie. Una vita spezzata improvvisamente, poco prima della mezzanotte, su una strada che ancora una volta presenta un conto pesantissimo.

Lo schianto poco prima della mezzanotte

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30 di venerdì 18 settembre, lungo la via Nazionale, all’altezza del Baglio Basile, nel territorio di Petrosino.

Tre le automobili coinvolte.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vagio delle forze dell’ordine, una vettura che procedeva da Mazara del Vallo verso Marsala si sarebbe scontrata frontalmente con due auto che viaggiavano nella direzione opposta.

L’impatto è stato violentissimo. Le vetture sono finite in una carambola e una di esse si è ribaltata.

Per Francesco Giacalone non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è rimasto intrappolato nell’abitacolo e sono stati i vigili del fuoco a estrarlo dalle lamiere.