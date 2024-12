L'intervento di soccorso

Manovra di salvataggio del Soccorso alpino e speleologico siciliano coordinatamente con il IV reparto Volo della polizia di Stato. Un tempestivo intervento ha salvato la vita ad un operatore di una troupe televisiva colto da un sospetto ictus sull’isola di Favignana. Originario di Roma, l’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava effettuando un sopralluogo per la realizzazione di un documentario, quando si è accasciato a terra a circa 200 metri sul livello del mare, lungo il sentiero che conduce al castello di Santa Caterina.







L’intervento

Allertata la centrale Nue 112 (numero unico di emergenza), l’emergenza sanitaria del 118 ha trasferito la chiamata al Soccorso Alpino (allertato contemporaneamente dalla postazione medica avanzata dell’isola) che per ridurre al minimo i tempi di intervento, ha chiesto l’intervento del IV Reparto Volo, col quale esiste un consolidato rapporto di collaborazione e dove già si trovava una squadra pronta per un’attività addestrativa.

Un elicottero AW139 ha imbarcato due tecnici di elisoccorso all’aeroporto di Boccadifalco e in pochi minuti ha raggiunto la zona. Gli specialisti si sono calati col verricello, hanno imbracato il ferito, lo hanno sollevato a bordo e trasferito direttamente all’ospedale Civico di Palermo dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118.

La rapidità e l’efficacia dell’intervento sono state possibili grazie allo stretto rapporto di collaborazione tra il Soccorso Alpino e la Polizia di Stato che si concretizza nel continuo aggiornamento delle procedure tramite incontri in aula e, soprattutto, tramite regolari attività addestrative comuni nei più diversi scenari di intervento.

Quando chiamare il numero unico di emergenza 112

In caso di emergenza simili (su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, in grotte, scogliere, gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano) è necessario contattare il Numero unico di emergenza (NUE) 112. In taluni casi, è importante specificare che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio; l’operatore del Nue112 applicherà la “Procedura operativa ambienti montani ed impervi” e trasferirà la chiamata alla centrale operativa del 118, che provvederà ad allertare il Soccorso alpino e speleologico.

