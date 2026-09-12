E’ stata eseguita oggi all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo l’autopsia sul corpo di Stefano Palumbo, l’agricoltore di 67 anni di Alcamo deceduto nel tragico incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne tra Alcamo e Palermo domenica 6 settembre.

L’uomo è morto per i traumi provocati dalla vendemmiatrice alla testa e al torace. Secondo la ricostruzione fatta Palumbo stava cercando di liberare la macchina che era rimasta incastrata.

Per qualche motivo il mezzo si è messo in funzione scivolando e investendo il contadino che ha fatto in tempo a evitare l’impatto. Massimo Lauria proprietario dell’azienda ha cercato in tutti i modi di liberare Palumbo dalle lame ma è rimasto anche lui gravemente ferito e si trova ricoverato in coma farmacologico all’ospedale Civico di Palermo.

Stefano Palumbo aveva una lunga e ultradecennale esperienza. La macchina vendemmiatrice sarà esaminata da esperti per cercare di stabilire con esattezza la dinamica.

Il corpo di Palumbo è stato consegnato alla famiglia per celebrare i funerali.