Indagano i carabinieri

Un pullman si è ribaltato questa mattina a Castelvetrano sulla strada statale 119. Nello scontro sono coinvolte altre auto.

Nell’impatto c’è già un morto e una persona in coma. Ci sono diversi feriti.

Stanno intervenendo i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Secondo le prime notizie ci sarebbe una vittima e una persona è stata trasportata in coma in ospedale. A bordo del pullman c’erano 15 passeggeri. Non si conoscono la momento le loro condizioni. Ma ci sarebbero altri feriti.

L’incidente è avvenuto tra un pullman della Salemi che collega Palermo e Marsala e una Ford Fiesta. L’impatto è stato frontale.

L’autista ha cercato di evitare lo scontro ma il grosso mezzo si è ribaltato. Dentro c’erano 15 passeggeri, tra questi ci sarebbero due feriti gravi. La vittima sarebbe l’automobilista della Ford Fiesta finito in un dirupo dopo l’impatto. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Trapani.