Un pullman si è ribaltato questa mattina a Castelvetrano sulla strada statale 119. Nello scontro sono coinvolte altre auto. Nell’impatto due i morti e 14 feriti.

Nell’incidente tra il pullman e la Ford Fiesta è morto Leonardo Denaro, 66 anni medico di Castelvetrano che si stava recando a Santa Ninfa per prestare servizio presso la Guardia Medica. A bordo del pullman c’erano 15 passeggeri più l’autista. I passeggeri sono stati portati all’ospedale di Castelvetrano.

Il passeggero deceduto è Ivan Genna, 45 anni, è un operatore sanitario che aveva fatto la notte nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Civico di Palermo. Stava tornando a Marsala dove risiede. Gli altri passeggeri sono rimasti feriti e portati tutti all’ospedale di Castelvetrano.

Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Trapani.

La strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la carreggiata della strada statale 119 “di Gibellina” a Castelvetrano, in provincia di Trapani, a causa di un incidente occorso in corrispondenza del km 51,800.

Nel dettaglio, per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto un pullman di linea ed un’autovettura.

La circolazione tra Santa Ninfa e Castelvetrano è deviata in loco; percorso alternativo attraverso l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Sul posto sono presenti 118, Forze dell’Ordine e squadre Anas; la regolare circolazione verrà ripristinata il prima possibile.