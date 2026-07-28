Alex Dara, di 25 anni, è morto nella notte tra domenica e lunedì in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 113, in direzione Alcamo. Il giovane viaggiava in sella al suo scooter 150 quando, per cause che restano ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto. L’incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino, poco prima della seconda galleria sulla statale che collega Alcamo a Partinico. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia municipale, non risultano coinvolti altri veicoli e non vi sarebbero testimoni diretti della dinamica.

Gli agenti dell’Infortunistica parlano infatti di un incidente autonomo e, in assenza di persone che abbiano assistito alla scena, sarà difficile ricostruire con precisione cosa sia accaduto negli ultimi istanti prima dello schianto. L’impatto è stato devastante. Nonostante Alex Dara indossasse regolarmente il casco, la violenza dell’urto si è rivelata fatale. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, dopo aver perso il controllo dello scooter il giovane avrebbe urtato violentemente contro il guardrail, riportando gravissime lesioni al volto e alla testa, per poi finire sull’asfalto. Traumi che non gli hanno lasciato alcuno scampo.

L’allarme è stato lanciato da un automobilista di passaggio che, accorgendosi del corpo riverso sulla carreggiata, ha immediatamente contattato il numero di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia è intervenuta la polizia municipale che ha eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare ogni elemento utile alle indagini. Al momento, l’ipotesi principale resta quella della perdita autonoma del controllo del mezzo, ma saranno gli accertamenti tecnici a chiarire se vi siano stati fattori esterni, eventuali condizioni dell’asfalto o altri elementi che possano aver contribuito allo schianto.