Un sub e morto e due sono stati portati con urgenza nella camera iperbarica a Favignana. E’ il bilancio di un intervento a Favignana da parte della Capitaneria di Porto di Trapani.

I sub sono stati portati a riva e portati d’urgenza dai sanitari del 118 nel centro dell’Asp.

Il sub morto David Salvatori di 52 anni è di Latina residente a Roma. Erano usciti con un istruttore per un immersione in mare. Durante la discesa uno dei tre si è sentito male.

Durante la risalita ha perso i sensi. Portato a riva dai militari della capitaneria di porto è stato soccorso dai medici rianimatori del 118.

Per il sub svenuto non c’è stato nulla da fare. Gli altri due sono stati portati in camera iperbarica.