Torna “BlogLive”, diretta per condividere interviste, approfondimenti, chiacchiere e musica. Appuntamento domani in diretta alle 14.30 con il dott.Francesco Cascio, responsabile sanitario ASP per Lampedusa, Isole Pelagie e Ustica per sapere come procede l’emergenza coronavirus nelle Isole Minori, Vito Rizzo, sindaco di Balestrate, Giosuè Maniaci sindaco di Terrasini, Stefano Sorrentino ex capitano del Palermo e Antonello Costa, attore siciliano che ci racconta in musica come affrontare il virus. A condurre da Casa Minutella, il nostro Massimo Minutella.