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Cina, ecco il primo robot saldatore dotato di intelligenza artificiale
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Redazione Video
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12/07/2026
Cina, ecco il primo robot saldatore dotato di intelligenza artificiale
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