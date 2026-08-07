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Cina, robot aiuta i coltivatori in un’azienda agricola nello Xinjiang
di
Redazione Video
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07/08/2026
Cina, robot aiuta i coltivatori in un’azienda agricola nello Xinjiang
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