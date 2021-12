Il convegno a Palermo

Torna a parlare in pubblico, in un evento politico, l’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro. Nel convegno di questa mattina a Palermo Totò Cuffaro, adesso coordinatore regionale della Nuova Democrazia Cristiana, ha lanciato la candidatura di Saverio Romano alle prossime elezioni per la nomina del Sindaco di Palermo.