Per il Sud ci sono interventi decisivi nel decreto Agosto presentato nella serata di venerdì 7 agosto.

A partire dal 1 ottobre 2020, tutte le aziende potranno ottenere la decontribuzione del 30% sul costo di tutti i lavoratori. “Misura storica per favorire le imprese e l’occupazione per fare crescere il sud e l’Italia intera.” Queste le parole del Presidente del consiglio.

Inoltre, verrà assicurato un premio ai cittadini che utilizzino i pagamenti elettronici e che potranno così usufruire di un bonus fino a 2000 euro all’anno di valore. L’iniziativa va anche nella direzione della lotta all’evasione fiscale senza impedire l’uso ulteriore dei contanti.

Alcune delle misure adottate nel decreto Agosto:

Rinviato il versamento del saldo IRPEF per tutte le partite Iva fino al 2021;

Moratoria per prestiti e mutui fino a gennaio 2021;

Altre 18 settimane di cassa integrazione;

Gli imprenditori che richiamano i lavoratori in azienda riceveranno 4 mesi di sgravi contributivi;

Contributi a fondo perduto per le attività commerciali dei centri storici;

Misure di sostegno per la filiera dell’automotive, per gli incentivi alla rottamazione e le colonnine elettriche.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa ed in diretta nazionale, il Decreto Agosto con misure da 25 miliardi, salvo intese tecniche. La conferenza stampa inizialmente annunciata nell’intervallo della partita di calcio più seguita, tra Juve e Lione, con una scelta di comunicazione capace di arrivare al maggior numero di persone possibile, alle 21.45 è iniziata con il solito ritardo di 15 mimnuti.