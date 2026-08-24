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Sisma 2016, sindaco di Amatrice “C’è tanta voglia di rinascere”
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Redazione Video
|
24/08/2026
Sisma 2016, sindaco di Amatrice “C’è tanta voglia di rinascere”
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