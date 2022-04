A Casa Minutella parla Lino Chiechio

Torna dal 26 giugno al 2 luglio il Taormina Film festival. Per Lino Chiechio, direttore generale della rassegna cinematografica, quella di quest’anno sarà l’edizione della svolta. ll grande cinema mondiale torna al teatro antico di Taormina, la capitale del cinema in Sicilia. “La manifestazione ha subìto tante problematiche negli anni, però mi pare che l’orientamento anche del governo adesso stia incominciando a dare la dovuta attenzione e debbo dire che già l’anno scorso abbiamo registrato un cambio di rotta”, ha dett Chiechio a Casa Minutella. “La cosa importante, che mi sta a cuore. conclude, è il fatto che finalmente andiamo in una direzione diversa”.