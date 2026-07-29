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Terremoto Giappone, si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati
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Redazione Video
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29/07/2026
Terremoto Giappone, si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati
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