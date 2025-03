Lo ha deciso il sindaco di Montevago

Era da sempre stato uno dei protagonisti dei carri allegorici carnevaleschi di Montevago. Se l’è portato via un infarto fulminante, oggi la comunità agrigentina piange la prematura scomparsa di Gaspare Piazza, 49 anni. In segno di rispetto, l’amministrazione comunale ha deciso per la giornata odierna, 1 marzo, di annullare la sfilata dei carri precisando che le restanti giornate della manifestazione, previste per il 2,3 4 marzo, si svolgeranno regolarmente. “La sua gentilezza, la sua disponibilità e il suo spirito vivace resteranno per sempre impressi nei nostri ricordi “ scrivono in tanti. Gaspare lascia la moglie Stefania e le due figlie, Ambra e Ginevra.

I funerali si svolgeranno nel pomeriggio alle 15.30 presso la chiesa madre di Montevago.

Il comunicato dell’amministrazione comunale

“L’amministrazione comunale informa che la sfilata dei carri allegorici in programma per oggi pomeriggio è stata annullata. Restano confermate le giornate del 2, 3 e 4 marzo come da programma – si legge in una nota trasmessa dal sindaco, Margherita La Rocca Ruvolo – la decisione, concertata con le forze dell’ordine, i giovani che hanno allestito i carri e le attività commerciali, è stata presa durante una riunione tenutasi questa mattina negli uffici comunali, ed è legata alla prematura morte del nostro concittadino Gaspare Piazza, che da sempre è stato parte attiva del Carnevale Montevaghese contribuendo fattivamente all’allestimento dei carri e portando il suo entusiasmo e il suo buon umore. A Gaspare l’abbraccio di tutta la comunità montevaghese nel suo ultimo viaggio della vita. Alla famiglia le più sentite condoglianze insieme alla forza che serve per accettare un tale dolore”.

Il cordoglio

L’intera comunità si stringe attorno a Gaspare in questo suo ultimo viaggio e porge alla sua famiglia le più sentite condoglianze. Si moltiplicano i messaggi in ricordo dell’uomo: “Oggi il cuore di tutti noi è avvolto da un velo di tristezza infinita per la perdita di Gaspare Piazza, una persona eccezionale che ha illuminato le vite di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo. Parole e aggettivi sembrano non bastare per descrivere l’impatto che ha avuto su di noi: la sua gentilezza, la sua disponibilità e il suo spirito vivace resteranno per sempre impressi nei nostri ricordi. In questo momento difficile, desidero estendere il mio profondo cordoglio alla moglie Stefania e alle piccole Ambra e Ginevra, che stanno affrontando un dolore immenso. A voi, care Stefania, Ambra e Ginevra, voglio dire che non siete sole in questo viaggio doloroso; siamo qui, uniti nel vostro lutto, pronti a sostenervi in ogni passo. La forza di Gaspare risuona ancora nei legami d’amore che ci ha insegnato a coltivare. Un pensiero speciale va ai genitori, all’amico Pino e alla moglie Nuccia, e a tutti i familiari. La perdita di una persona amata è un dolore indescrivibile, e insieme possiamo trovare conforto nel ricordo di Gaspare e nelle storie che ci ha lasciato. Ogni sorriso che ha regalato, ogni attimo speso insieme, continua a vivere in noi. Ricorderemo sempre il suo modo unico di affrontare la vita e la gioia che sapeva trasmettere anche nei momenti più difficili. Caro Gaspare, la tua luce brillerà per sempre nei nostri cuori. Riposa in pace, e sappi che sarai sempre nei nostri pensieri”, ha scritto Calogero.

“Una notizia che non avremmo mai voluto dare ma che con profondo dolore condividiamo. Oggi, a causa di un infarto fulminante, è ritornato fra le braccia del Padre il nostro carissimo e amato Gaspare Piazza, un giovane dei Portatori della Madonna delle Grazie. A te caro Gaspare vanno le nostre preghiere cariche di affetto e commozione perché la Madonna, prendendoti per mano, ti conduca assieme al Suo Figlio Gesù nella gloria del Paradiso”, si legge nella nota trasmessa dal santuario madonna delle grazie di Montevago.