avviso per un addetto stampa, segnando un passo verso il rilancio della comunicazione istituzionale.

La Fondazione Agrigento 2025, dopo un periodo turbolento caratterizzato da dimissioni e ritardi, ha pubblicato un avviso per l’affidamento dell’incarico di addetto stampa. Questa figura sarà cruciale nel rinnovare la strategia comunicativa e nel ristabilire la fiducia nel progetto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Crisi gestionale e dimissioni ai vertici

Il progetto ha affrontato significative difficoltà, tra cui le dimissioni del presidente Giacomo Minio a gennaio e del direttore generale Roberto Albergoni a marzo. Albergoni, figura chiave nella candidatura di Agrigento, ha lasciato l’incarico poco dopo l’approvazione del bilancio della Fondazione, in un contesto di tensioni interne e polemiche sulla gestione dell’evento.

Ritardi e criticità organizzative

Oltre alle dimissioni, il progetto ha subito ritardi significativi nella programmazione degli eventi, con alcune iniziative rinviate o annullate per mancanza di coperture finanziarie. La Corte dei Conti avrebbe avviato un’indagine sulla gestione dei fondi destinati alla Capitale della Cultura, evidenziando inefficienze e criticità nella rendicontazione.

L’avviso per l’addetto stampa: un segnale di ripartenza

In questo contesto, la pubblicazione dell’avviso per l’addetto stampa rappresenta un tentativo concreto di rilanciare la comunicazione istituzionale. La figura selezionata dovrà elaborare e attuare strategie comunicative, gestire le relazioni con i media e supportare la promozione degli eventi, contribuendo a ricostruire l’immagine della Fondazione e a ristabilire la fiducia nel progetto.

Requisiti e modalità di candidatura

I candidati devono essere iscritti all’Albo dei Giornalisti (professionisti o pubblicisti), avere cittadinanza italiana o di un altro Paese UE, e non aver riportato condanne penali. Costituiscono requisiti preferenziali l’iscrizione all’Albo da almeno dieci anni, la conoscenza della lingua inglese e l’esperienza nella gestione dei rapporti con la stampa.

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate entro le ore 14:00 del 30 aprile 2025, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo fondazioneagrigento2025@pec.it, con oggetto: “Manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico di Addetto Stampa della Fondazione”.

L’avviso per l’addetto stampa segna un passo importante nel tentativo di superare le difficoltà che hanno caratterizzato Agrigento 2025. Una comunicazione efficace e trasparente sarà fondamentale per rilanciare il progetto e valorizzare il ruolo di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura.

Scarica l’avviso selezione per addetto stampa Agrigento 2025