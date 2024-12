il reportage di siciliaondemand

Agrigento sarà la capitale della Cultura nel 2025. A distanza di pochi anni dal successo di Palermo, e con lo sguardo sia a Gibellina (capitale arte contemporanea) e alla Sicilia tutta (regione europea dell’agroalimentare), cerchiamo di capire quanto siano importanti queste celebrazioni per una corretta promozione turistica, per ampliare la stagione turistica a 365 giorni l’anno, trasformando così questo settore in un pilastro della nostra economia.