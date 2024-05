Gli eventi del weekend in Sicilia

A conclusione della 32° manifestazione in memoria dei caduti della strage di Capaci, sono in programma numerosi concerti-simbolo di un urlo collettivo contro tutte le forme di criminalità organizzata. A Selinunte torna: “A nome loro- musiche e voci per le vittime di mafia”. Per l’occasione, (25 maggio), si riuniranno protagonisti della musica italiana, giornalisti e familiari delle vittime.

Se sei in cerca di spettacoli acrobatici inusuali, in provincia di Trapani, nel cielo di di San Vito Lo Capo volano centinaia di aquiloni a causa del festival internazionale degli aquiloni in programma fino al 26 maggio. In aggiunta allo spettacolo colorato, sono stati organizzati laboratori per i più piccoli e spettacoli di intrattenimento per tutta la famiglia.

E poi ancora: concerti, beer festival e, a Lampedusa, arriva per la prima volta il festival dedicato ai diritti umani. Vediamo la selezione proposta dal BlogSicilia.

“A nome loro- musiche e voci per le vittime di mafia”, Selinunte

Il 25 maggio 2024, nel suggestivo scenario del parco archeologico di Selinunte, si terrà la seconda edizione dell’evento “A nome loro- musiche e voci per le vittime di mafia”. Questa maratona musicale, organizzata dall’associazione “A nome loro” con il sostegno della Regione Siciliana, Siae e altre importanti realtà, riunirà alcuni dei più grandi artisti della musica italiana insieme a giornalisti, attivisti e familiari delle vittime di mafia.

L’obiettivo è quello di rinnovare il forte impegno contro la presenza mafiosa nel territorio e di mantenere vivo il ricordo delle vittime della criminalità organizzata. La line-up dell’evento include artisti come Levante, la rappresentante di Lista, Malika Ayane, Daniele Silvestri e molti altri, insieme ad una nutrita rappresentanza di musicisti siciliani. Durante l’evento si alterneranno anche testimonianze di attori e attrici impegnati contro la mafia, giornalisti esperti dell’argomento e familiari di vittime di mafia.

Festival internazionale degli aquiloni, San Vito Lo Capo

Il festival internazionale degli aquiloni è pronto a far sventolare i colori nel cielo di San Vito Lo Capo, in occasione della qua quattordicesima edizione che si terrà dal 22 al 26 maggio. Questo spettacolo, acrobatico, noto per incantare il pubblico, offrirà anche laboratori per i giovani e spettacoli di intrattenimento per tutta la famiglia, promettendo cinque giorni di emozioni e divertimento.

L’evento ospiterà la “Fiera del vento” lungo la via Savoia, dove verranno organizzati laboratori per costruire e decorare aquiloni, rivolti a tutte le età, offrendo l’opportunità di avvicinarsi a questo magico mondo. Una delle attrazioni di quest’anno sarà l’esposizione dei dinosauri gonfiabili in dimensione reale, presentati per la prima volta in Sicilia dalla start-up “Eventi voltanti”.

Concerto in memoria delle vittime di Capaci, teatro Politeama Garibaldi

L’orchestra sinfonica siciliana si prepara a emozionare il pubblico del Politeama Garibaldi con un concerto speciale in memoria delle vittime della strage di Capaci. Il prestigioso evento musicale, in programma per venerdì 24 maggio ore 21, con replica nel pomeriggio di sabato, vedrà la partecipazione del rinomato pianista Andrea Lucchesini e sarà diretto dal talentuoso Emmanuel Tjeknavorian.

Il programma del concerto prevede esecuzioni di brani significativi e commuoventi, tra cui “l’Adagio per orchestra d’archi” di Mannino dedicato alla memoria di Francesca Morvillo, il “Concerto numero 1 in si bemolle maggio op.29” per pianoforte e orchestra e la maestosa “Sinfonia n.2 in mi minore op.27” di Rachmaninov.

Questo concerto rappresenta un momento di riflessione e commemorazione per le vittime della strage di Capaci, offrendo al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente ed emozionante.

Beer Festival a Catania

Dal 23 al 26 maggio, gli amanti della birra artigianale e delle prelibatezze siciliana avranno un appuntamento imperdibile a Catania con “BeerCatania”, il festival che celebra le tradizioni culinarie e la produzione locale di birra. L’evento si svolgerà presso l’istituto Ardizzone Gioeni, situato in via Etnea 595, e sarà aperto al pubblico con orari differenziati per permettere a tutti di partecipare. Giovedì 23 e venerd’ 24 maggio, il festival sarà aperto dalle 17 alle 2 di notte, mentre sabato 25 e domenica 26 maggio l’apertura sarà anticipata alle 11 per proseguire fino alle 2 di notte.

BeerCatania non si limiterà alla degustazione, ma offrirà anche seminari e laboratori per approfondire la conoscenza sul mondo della birra artigianale e sulle tradizioni culinarie siciliane. Gli esperti del settore guideranno i partecipanti alla scoperta di nuovi sapori e tecniche di produzione, arricchendo così l’esperienza dei visitatori.

“Un mare di diritti”, Lampedusa

Lampedusa si prepara ad accogliere il primo festival sui diritti umani, intitolato “Un mare di diritti“, organizzato da Amnesty International Italia in collaborazione con gli studenti dell’istituto superiore Majorana. L’evento, promosso dal comune di Lampedusa e Linosa, si svolgerà nella suggestiva cornice di piazza Castello il 25 e il 26 maggio.

Durante questi due giorni, si parlerà di diritti umani con particolare attenzione a temi come gli stereotipi di genere e la violenza sulle donne. I veri protagonisti del festival saranno gli studenti, che sotto la guida di Francesca Corbo di Amnesty international Italia, hanno curato l’organizzazione la realizzazione dell’evento. Hanno invitato ospiti del panorama musicale e cinematografico come Veronica Pivetti, Giancarlo Commare, Rosa Diletta Rossi, Nicolò Galasso, Eugenio Cesaro e Deddy.

Gli artisti, insieme agli studenti, si alterneranno sul palco con performance di danza e musica, dibattiti, monologhi e talk, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui diritti umani attraverso l’arte in tutte le sue forme.

Passeggiata, yoga e meditazione a Monte Pellegrino

L’evento, organizzato dal gruppo “innumerevoli percorsi”, mira a promuovere una maggiore consapevolezza della natura e dei suoi benefici per la salute e il benessere. Durante la passeggiata, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella natura rigogliosa del bosco di Monte Pellegrino e di apprezzare la bellezza e la tranquillità dell’ambiente circostante. Lungo il percorso, saranno organizzate pratiche come lo yoga e la meditazione, che consentiranno ai partecipanti di rilassarsi e rigenerarsi.

L’evento è aperto a persone di tutte le età e livelli di esperienza, anche a coloro che non hanno mai praticato yoga o meditazione in precedenza.

