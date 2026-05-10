Il pomeriggio nel quartiere Villaseta di Agrigento è stato scosso da un drammatico incidente che ha visto coinvolto un bambino di soli dieci anni. Il piccolo, residente con la famiglia a Porto Empedocle, si trovava insieme ai genitori in visita a casa di alcuni congiunti quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato dal balcone al primo piano di una palazzina. La caduta ha immediatamente attivato i soccorsi, trasformando una tranquilla giornata di festa in un momento di estrema angoscia per i presenti e per l’intero vicinato.

Le condizioni del bambino sono apparse subito serie ai sanitari del 118 giunti sul posto. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, la centrale operativa ha disposto il trasferimento d’urgenza tramite l’elisoccorso. Il velivolo è atterrato in zona per prelevare il ferito e trasportarlo in codice rosso verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, centro specializzato per la gestione di traumi complessi. Secondo i primi riscontri clinici, il piccolo avrebbe riportato un importante trauma cranico a causa dell’impatto al suolo.

I carabinieri della compagnia locale hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica della caduta. I militari stanno ascoltando le testimonianze dei familiari e dei proprietari dell’abitazione per capire se si sia trattato di una tragica fatalità o se vi siano altre responsabilità. Al momento l’intera comunità di Porto Empedocle e Agrigento rimane in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di salute del bambino, mentre i medici del nosocomio nisseno mantengono riservata la prognosi.