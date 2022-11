L'atleta "Felice per traguardo, ora penso ai mondiali"

Asja Abate, la campionessa agrigentina di ginnastica artistica Fisdir con sindrome di Down, consegue la laurea magistrale e ottiene la convocazione ai prossimi mondiali a Ponte di Legno. Tutto in pochissimi giorni.

La ginnasta siciliana, classe 2000, si è laureata un anno e mezzo fa (il 22 febbraio 2021) in Scienze delle Attività motorie e sportive con la votazione di 93/110 ed una tesi su “Gioco, tradizione ed identità sportiva”.

Oggi la laurea magistrale per Asja Abate

Oggi, festeggia un altro importante traguardo ed un nuovo obiettivo. Ha conseguito, infatti, (in anticipo sul programma) la laurea magistrale sempre in Scienze Motorie e Sportive con una tesi su “Gli effetti dello stress cognitivo e dell’intelligenza emotiva sulla pratica sportiva: regolazione e performance”. Per lei la votazione di 92/110. Ed in più la convocazione ai prossimi campionati mondiali di ginnastica in programma a Ponte di Legno Tonale in provincia di Brescia dal 1 al 4 dicembre prossimi.

Seguita ed allenata dall’insegnante Francesca Trupia nella palestra Le Pulci di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, Asja Abate (tesserata con la società Sorriso Riviera Asd Onlus) ha sempre dimostrato una grandissima determinazione in ogni sfera della propria vita, sia sportiva, personale e professionale e oggi, a distanza di solo un anno, raccoglie i frutti di tanto impegno e dedizione.

“Siamo entusiasti del percorso intrapreso da Asja perché non è stato per nulla semplice, anzi, è stato molto faticoso – ha affermato Caterina, mamma dell’atleta – ma è stata seguita da dei tutor davvero eccezionali che hanno posto in essere tutte le soluzioni più adeguate per lei in tanti contesti. Inoltre, proprio al termine della proclamazione è anche arrivata la convocazione per i mondiali di disciplina a Ponte di Legno che ci imporrà ancora qualche fatica in più, ma che affronteremo come un’ulteriore sfida”.

L’atleta, impegnata anche in ambito lavorativo grazie ad un contratto di collaborazione stipulato con la palestra presso la quale si allena, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il prossimo impegno agonistico: “Sono molto felice del traguardo raggiunto – ha affermato Asja Abate – anche perché il percorso universitario è stato molto duro e faticoso. Tuttavia le difficoltà mi stimolano tantissimo, infatti, il prossimo mese sarà impegnata in una nuova sfida, quella dei mondiali di ginnastica, e ne sono entusiasta”.