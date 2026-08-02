Zabook, il borgo che legge

Prosegue con un nuovo appuntamento la prima edizione di Zabook – Il Borgo che legge, la rassegna letteraria ideata e diretta dal giornalista Franco Nuccio che, dopo il grande successo di pubblico registrato nei primi incontri con Carmelo Sardo e Attilio Bolzoni, torna domenica 2 agosto, eccezionalmente alle ore 19.30 (e non più alle 18.30), nel cortile di Palazzo Panitteri, con un altro protagonista del giornalismo italiano: Giuseppe Cerasa.

Gli eventi promossi dal Comune di Sambuca

L’iniziativa rientra nel cartellone degli eventi estivi promossi dal Comune di Sambuca di Sicilia per celebrare i dieci anni dal prestigioso riconoscimento del borgo come borgo più bello d’Italia, anniversario che viene celebrato nel corso del 2026 con un ricco programma di appuntamenti culturali.

Giuseppe Cirasa e “Sipario siciliano”

Giuseppe Cerasa, giornalista di lungo corso, approdato dal quotidiano L’Ora ai vertici di Repubblica, presenterà il suo libro “Sipario siciliano. Storie di donne, passioni, segreti, mafia ed eroi senza gloria” (Aragno). Un memoir dedicato alla Sicilia, raccontata attraverso gli occhi di un cronista che, fin da ragazzo, sui banchi di scuola a Corleone, sognava di diventare giornalista. Un viaggio tra storie, personaggi, memoria e identità che restituisce il volto più autentico dell’Isola, intrecciando vicende personali e grandi fatti di cronaca.

Zabook

Zabook, alla sua prima edizione, sta già confermandosi uno degli appuntamenti culturali più seguiti dell’estate nelle Terre Sicane. Il prossimo incontro si terrà il 23 agosto con l’inviato del Corriere della Sera Marco Galluzzo, che presenterà il libro “Berlusconi confidential: biografia non autorizzata di dieci anni al potere” (Rubettino). Organizzato dal Comune di Sambuca di Sicilia, guidato dalla sindaca Giovanna Casà, in collaborazione con la Strada degli scrittori, Unitre, Fondazione sicana, Sicilbanca, Strada del vino terre sicane, Città del vino e con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, il festival si concluderà con “La Strada del libro”, il festival diffuso dedicato all’editoria siciliana in programma il 19 e 20 settembre. Tra gli aggiornamenti del calendario, l’incontro con Giuseppe Cerasa del 2 agosto avrà inizio alle ore 19.30, mentre la scrittrice Nadia Terranova, inizialmente annunciata per la serata del 19 settembre, sarà invece ospite dell’appuntamento conclusivo di domenica 20 settembre, quando, insieme al giornalista del Corriere della Sera e direttore della Strada degli Scrittori Felice Cavallaro, chiuderà ufficialmente la prima edizione di Zabook.