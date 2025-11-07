I carabinieri, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Agrigento Alberto Lippini, hanno arrestato 4 ravanusani. Sono ritenuti gli autori del pestaggio, avvenuto il 12 ottobre scorso nella villa comunale di Ravanusa, del cinquantenne che finì in ospedale con ferite e traumi giudicati guaribili in circa 50 giorni.

La custodia cautelare in carcere è stata disposta per Giovanni Pio Galiano di 22 anni, Raffaele Mattia Avarello di 19 anni, Giuseppe Galiano di 48 anni e Carmelo Marchese Ragona di 56 anni, tutti residenti a Ravanusa. Dall’indagine dei carabinieri emergerebbe inoltre la presenza di due minorenni che avrebbero partecipato all’aggressione.

A Giuseppe Galiano e Carmelo Marchese Ragona è stato contestato anche il reato di atti persecutori. Sempre in base a quanto ricostruito, nei giorni successivi al pestaggio i due indagati avrebbero più volte raggiunto familiari e conoscenti della vittima con pressioni e minacce esplicite per ottenere il ritiro della querela.