La Polizia di Stato ha messo la parola fine a una dolorosa vicenda di abusi domestici ad Agrigento, eseguendo l’ordine di carcerazione nei confronti di una donna condannata in via definitiva per il reato di maltrattamenti aggravati. L’imputata, che prestava servizio come badante presso l’abitazione di un uomo in età avanzata, è stata ritenuta responsabile di una serie di violenze sistematiche che hanno trasformato quello che doveva essere un rapporto di assistenza in un incubo quotidiano per la vittima.

L’attività investigativa, curata minuziosamente dalla Sezione reati contro la persona e in danno dei minori della Squadra mobile agrigentina, era scattata in seguito alla denuncia coraggiosa presentata dai familiari dell’anziano. I congiunti, insospettiti da alcuni segnali allarmanti e preoccupati per il benessere del proprio caro, avevano segnalato alle autorità reiterati episodi di violenza sia fisica che psicologica. Gli accertamenti condotti dai poliziotti hanno permesso di ricostruire un quadro desolante fatto di aggressioni fisiche, comportamenti intimidatori e offese verbali costanti, condotte vessatorie che hanno provocato profonde sofferenze morali e fisiche all’anziano assistito.

La condanna definitiva e l’esecuzione del provvedimento

La solidità dell’impianto accusatorio e le risultanze raccolte dagli investigatori hanno trovato pieno riscontro lungo tutto l’iter processuale. La Corte d’appello di Palermo ha infatti confermato la responsabilità della donna, emettendo una sentenza di condanna a 3 anni e 2 mesi di reclusione. Una volta che la sentenza è divenuta definitiva, gli agenti della Squadra mobile hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo rintracciando la condannata.

Attualmente, la donna è stata sottoposta al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, come disposto dall’autorità giudiziaria per l’espiazione della pena. La conclusione di questa vicenda giudiziaria ribadisce l’importanza fondamentale della vigilanza da parte dei familiari e della fiducia nelle istituzioni per proteggere le fasce più vulnerabili della società da chi, approfittando della propria posizione di fiducia, compie atti di sopraffazione.