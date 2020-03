E’ donna ed è medico, è i Paziente n.1 di Sciacca ed è guarito. Intervista di Giuseppe Recca (Teleradiosciacca). La dottoressa lavora nel reparto di medicina interna dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

Il Paziente sta bene, è in ripresa, è uscita dall’isolamento e racconta la sua esperienza anche dal punto di vista psicologico, con tanta paura anche per i suoi familiari.

“Sono stata indicata come una untrice e sono state dette cose false. La cosa che mi ha colpito di più sono le aggressioni sui social. ”