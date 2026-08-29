A Porto Empedocle

Un cameriere è sfuggito a un agguato nel centro di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Il giovane aveva appena terminato il turno in una pizzeria quando, in via IV Novembre, è stato affiancato da uno scooter con due persone a bordo e il volto coperto.

Il passeggero avrebbe estratto una pistola e gliela avrebbe puntata contro.

La fuga fra i vicoli

Il cameriere è scappato fra i vicoli del centro. Uno dei due aggressori lo avrebbe inseguito a piedi.

Il conducente dello scooter avrebbe, invece, tentato più volte di investirlo, senza riuscirci.

Nessuno dei due tentativi è andato a segno. Il giovane è riuscito a mettersi in salvo.

Non è chiaro se sia partito un colpo

Resta da accertare se dalla pistola sia stato esploso un colpo. Al momento la circostanza non è chiarita.

Sull’episodio indagano i carabinieri.