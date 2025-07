La denuncia del Cnpp

Quattro agenti della polizia penitenziaria sono finiti oggi in ospedale aggrediti per futili motivi dai detenuti alla nona sezione nel carcere Ucciardone, una zona dove sono presenti anche detenuti psichiatrici che come richiesto da più parti andrebbe chiusa.

Gli agenti, come denunciato dal vicesegretario del Cnpp Giuseppe Zabatino, sono finiti al pronto soccorso. I primi tre aggrediti da un detenuto napoletano dopo che ha saputo che la sua richiesta di trasferimento è stata rifiutata. I poliziotti sono stati colpito con calci all’addome e spinti per terra facendo loro sbattere la testa. Poco dopo altri due detenuti si sono scagliati sempre alla nona sezione contro un agente provocando un trauma alla mano.

“La situazione nella nona sezione del carcere Ucciardone sembra richiedere misure drastiche per garantire la sicurezza degli agenti di polizia penitenziaria e migliorare le condizioni complessive – dice Zabatino – La proposta di chiudere del tutto dopo tantissime promesse tarda ad arrivare. Solo alcuni giorni fa , sei agenti erano stati aggrediti nel contenere un detenuto di natura psichiatrica che voleva aggredire il vice direttore del carcere, l’intervento di altri detenuti aveva scatenato una rissa contro gli agenti presenti”.