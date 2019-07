La figlia salvata dai Vigili del fuoco

Tragedia a Naro, in provincia di Agrigento, dove un uomo di 82 è morto a causa di un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione. Il dramma si è consumato, in una casa di via Vannelle nella tarda mattinata di oggi. Un rogo è divampato all’interno dell’appartamento in cui si trovavano C.L., 82enne, e la figlia.

Come riporta Grandangolo Agrigento, è ancora poco chiara la dinamica che ha innescato l’incendio. In poco tempo una densa nube di fumo ha avvolto l’intera abitazione. Sul posto una squadra di Vigili del Fuoco che, insieme ai carabinieri della locale stazione, hanno salvato la donna tentando disperatamente anche il salvataggio dell’anziano padre che, purtroppo, è deceduto poco dopo. Sul posto anche personale del Corpo Forestale e la sindaca di Naro Maria Grazia Brandara.