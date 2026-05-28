Sabato 30 maggio, a partire dalle ore 18:30, lo Stadio Comunale “Luigi Gurrera” di Sciacca (AG) aprirà le sue porte per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il “Triangolare del Cuore”. Una grande manifestazione che unisce lo sport, la musica e il grande cinema italiano nel segno del ricordo e della solidarietà, con il patrocinio del Comune di Sciacca.

L’evento calcistico, intitolato significativamente “Chi segna Sogna!”, è organizzato in memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. Sul terreno di gioco si sfideranno formazioni d’eccezione in un torneo all’insegna del fair play: la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti, i Magistrati Palermo, la squadra delle Forze dell’Ordine e le Glorie Sciacca Calcio.

L’ospite d’onore e figura simbolo della giornata sarà il grandissimo Stefano Tacconi, leggendario portiere della Juventus e della Nazionale Italiana, la cui presenza sta già mobilitando i tifosi e gli appassionati di tutta la Sicilia. Insieme a lui, gli scarpini saranno allacciati da due amatissimi ex calciatori di Serie A: il fantasista Pietro Maiellaro (storico numero 10 e indimenticato ex giocatore, tra le altre, proprio del Palermo) e il bomber d’area di rigore Simone Tiribocchi.

Non sarà solo calcio. Il pubblico del “Luigi Gurrera” assisterà a un vero e proprio spettacolo collaterale. Sul fronte musicale è grandissima l’attesa per l’esibizione dei Tamuna, band dal sound travolgente, e per la cantante palermitana SORAYA, autentica stella di TikTok acclamata dal pubblico più giovane e forte di un video virale da oltre 17 milioni di visualizzazioni. Ad arricchire il cast, si alterneranno sul palco e sul terreno di gioco diversi altri artisti e volti noti del panorama nazionale.

A scandire i ritmi della serata e a presentare l’evento ci sarà una coppia d’eccezione: la splendida conduttrice Chiara Esposito e l’attore Angelo Russo, l’amatissimo “Agente Catarella” della fiction record di ascolti “Il Commissario Montalbano”. A dare un ulteriore tocco di solennità e prestigio alla manifestazione, sarà presente la prestigiosa Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia.

La manifestazione nasce con l’unico e fondamentale obiettivo di fare del bene. L’incasso della serata sarà infatti devoluto in beneficenza per sostenere le importanti attività sociali e assistenziali sul territorio di:

AVULSS ODV Sciacca, Caritas Parrocchiale del Carmine e

Teniamoci per Mano ONLUS.

I biglietti per assistere al “Triangolare del Cuore” sono già disponibili in prevendita presso i circuiti locali abilitati e saranno acquistabili anche direttamente il giorno dell’evento presso il botteghino dello stadio Luigi Gurrera.

La cittadinanza e i media sono invitati a partecipare numerosi: un piccolo gesto per riempire gli spalti e segnare insieme il gol più importante.