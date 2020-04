Renault all’avanguardia nella sicurezza

Da diversi anni ormai il Gruppo Renault si adopera attivamente presso gli enti locali e le istituzioni di tutto il mondo per migliorare la sicurezza stradale.

Parlare di sicurezza oggi, nell’emergenza sanitaria attuale legata alla pandemia da Covid-19, fa sicuramente pensare alla sicurezza dei lavoratori, da tutelare nei confronti di un possibile contagio dal Coronavirus.

In questo periodo di confinamento, nella maggior parte dei Paesi in cui Renault è presente, il Gruppo ha posto le basi fondamentali per la ripresa delle sue attività, lavorando da diverse settimane con i medici del Gruppo Renault, la Direzione Igiene, Sicurezza e Ambiente e la Direzione della prevenzione e protezione, ad un protocollo sanitario che consenta una ripresa nelle migliori condizioni possibili.

Grazie alla vasta gamma di ausili alla guida se la Nuova Clio ha ottenuto 5 stelle ai test di sicurezza Euro NCAP veicolo del Gruppo Renault a ricevere lo score più elevato

La Nuova Renault Clio, insieme con l’Audi A1,è stata designata da Euro NCAP la city car più sicura tra tutti i modelli testati dall’ente nel 2019.

Le dotazioni di sicurezza della Nuova Clio

La Nuova Clio può contare su una scocca dalla struttura ottimizzata, su sedili rivisitati e fissaggi delle cinture di sicurezza studiati per garantire un contenimento ottimale a tutti gli occupanti, indipendentemente dalla loro altezza e dal posto che occupano, con pretensionatori pirotecnici e limitatori di carico.

La Nuova Clio può contare anche su una ricchissima dotazione di equipaggiamenti di serie: 6 airbag, ABS con assistenza alla frenata di emergenza, telecamera e radar, Cruise Control, alert per cintura di sicurezza non allacciata (anche per i sedili posteriori) e chiamata di emergenza in caso di incidente. Nuova Clio, city car versatile, propone quindi, su tutta la gamma, il meglio della sicurezza, riaffermando il know-how di Renault in materia di sicurezza per tutti gli occupanti e gli utenti della strada.

Le intenzioni della Casa della Losanga

Renault è ambasciatore della tecnologia Fix4sure per l’ottimo contenimento degli occupanti, che consente di evitare l’effetto submarining. Inoltre, l’eccellente abitabilità di Nuova Clio permette di installare facilmente qualunque seggiolino per bambini disponibile sul mercato sui sedili anteriori e posteriori, sia con Isofix che con il sistema I-size, e di proteggere la testa dei passeggeri dei sedili posteriori in caso di urto laterale.

Entro il 2022, il Gruppo Renault commercializzerà 15 modelli dotati di tecnologie di guida autonoma e Nuova CLIO sarà pioniere nella democratizzazione dei dispositivi di assistenza che portano alla guida autonoma su una city car.