Pino Apprendi Ex deputato regionale. Garante dei detenuti di Palermo. Vigile del fuoco per sempre. Tutti i post

Domani, lunedì 1 settembre con inizio alle 20,30 si dà il via alla 6^ edizione dell’Alloro Fest, una manifestazione nata nel centro storico di Palermo, al Giardino dei Giusti, che vuole essere un ponte fra la borgata marinara della Kalsa e i luoghi della movida, ma anche dei musei presenti nella zona. Una manifestazione dove si alternano musica, teatro , dibattiti e presentazione libri. L’inizio di questa edizione è, patrocinato dall’USEF, Unione Siciliana Emigrati e Famiglie, è dedicato alla emigrazione e lo scrittore Ignazio Rosato, per l’occasione ha scritto un testo, ” Il salto del gambero” dedicato agli emigrati e quei nipoti che vengono in Sicilia a visitare i luoghi dei nonni, fatto molto frequente. L’interpretazione è affidata all’attrice Rossella Leone che sarà accompagnata da Pierpaolo Petta che eseguirà alcuni canti della cultura albanese . A seguire, Giuseppe Maurizio Piscopo presenterà ” Merica Merica ” canti della emigrazione siciliana. Infine sarà svelata una maiolica in memoria di tutti gli emigrati morti sul lavoro e per il lavoro. La direzione artistica è del musicista Giovanni Apprendi .

