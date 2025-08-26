Accedi all'area riservata

Ciro Lomonte

Ciro Lomonte è laureato in Architettura e appassionato di storia e arte della Sicilia, dal 2009 è docente del Master di II livello in Architettura, Arti Sacre e Liturgia presso l’Università Europea di Roma.

Sapore RosaNero

Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere.

Davide Romano

Davide Romano è attivo nel mondo del volontariato e appassionato di studi religiosi, lavora da molti anni nell’ambito della comunicazione politica, culturale, religiosa e sindacale.

Salvatore Zichichi

Salvatore Zichichi è un medico per devozione, mente innovativa e nerd, crede nelle relazioni umane come leva per trasformare la sanità e la realtà.

Mariasole Di Lorenzo

Mariasole Di Lorenzo è una comunicatrice in formazione con radici nel giornalismo e lo sguardo proiettato verso le relazioni internazionali.

Salvatore Battaglia

Salvatore Battaglia è nato a Ragusa il 5 agosto 1957, ma la sua data di scadenza non è ancora stata stampata. Ragioniere per titolo, creativo per vocazione, ha fatto dell’eclettismo uno stile di vita.

Giusy Caldo

Volontaria Animalista dell'associazione Ada Palermo (Amici degli animali), volontaria del Canile municipale di Palermo. La mia professione? Mi occupo di turismo.

Maurizio Zoppi

Scrivo, parlo, respiro... ma non sempre in quest’ordine

Mario Barnaba

Mario Barnaba: clown/attore, giocoliere, direttore artistico classe 1976.

pippo manuli

Pensionato....opinionista per hobby, di fede repubblicana

Giuseppe Guarino

Giovane Agricoltore siciliano, dedicato alla produzione di grani antichi, curando anche l'aspetto zootecnico

Giovanni Taormina

Giovanni Taormina è Commissario Straordinario Ansi delegato per la Germania. Membro fondatore dell’associazione per onorare la memoria dei Caduti nella lotta contro la mafia. Esperto d‘arte e antiriciclaggio di opere d’arte.

Carmine Mancuso

Ex poliziotto e politico. Figlio di Lenin.

Antonio Perna

Giornalista free-lance, tessera Odg 58807, cronista dal 1986 anno in cui l'Italia per la prima volta si connette a Internet

Walter Giannò

Smonto narrazioni, rovescio retoriche, salto a piè pari la censura del buonismo. Scrivo quello che altri evitano di pensare.

Giusi Patti Holmes

Sono Giusi Patti Holmes, giornalista, scrittrice e, soprattutto, un affollato condominio di donne, bizzarre e diversissime tra loro, che mi coabitano. Il mio motto è: "Amunì, seguitemi".

Giovanni Pizzo

Ex assessore della Regione Siciliana, scrivo su vari quotidiani. Laureato in economia e commercio

Marco Benanti

Occidentale, libertino, immorale, non amico di Pm, docente di "cose vecchie e teoriche". .

Giorgio Camarda

Curioso e appassionato di cultura in tutte le sue forme. Mi nutro di libri, scrivo di profumi di nicchia, sostengo la comunità LGBTQIA+

