Ciro Lomonte è laureato in Architettura e appassionato di storia e arte della Sicilia, dal 2009 è docente del Master di II livello in Architettura, Arti Sacre e Liturgia presso l’Università Europea di Roma.
Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere.
Davide Romano è attivo nel mondo del volontariato e appassionato di studi religiosi, lavora da molti anni nell’ambito della comunicazione politica, culturale, religiosa e sindacale.
Salvatore Zichichi è un medico per devozione, mente innovativa e nerd, crede nelle relazioni umane come leva per trasformare la sanità e la realtà.
Mariasole Di Lorenzo è una comunicatrice in formazione con radici nel giornalismo e lo sguardo proiettato verso le relazioni internazionali.
Salvatore Battaglia è nato a Ragusa il 5 agosto 1957, ma la sua data di scadenza non è ancora stata stampata. Ragioniere per titolo, creativo per vocazione, ha fatto dell’eclettismo uno stile di vita.
Volontaria Animalista dell'associazione Ada Palermo (Amici degli animali), volontaria del Canile municipale di Palermo. La mia professione? Mi occupo di turismo.
Scrivo, parlo, respiro... ma non sempre in quest’ordine
Mario Barnaba: clown/attore, giocoliere, direttore artistico classe 1976.
Pensionato....opinionista per hobby, di fede repubblicana
Giovane Agricoltore siciliano, dedicato alla produzione di grani antichi, curando anche l'aspetto zootecnico
Giovanni Taormina è Commissario Straordinario Ansi delegato per la Germania. Membro fondatore dell’associazione per onorare la memoria dei Caduti nella lotta contro la mafia. Esperto d‘arte e antiriciclaggio di opere d’arte.
Ex poliziotto e politico. Figlio di Lenin.
Giornalista free-lance, tessera Odg 58807, cronista dal 1986 anno in cui l'Italia per la prima volta si connette a Internet
Smonto narrazioni, rovescio retoriche, salto a piè pari la censura del buonismo. Scrivo quello che altri evitano di pensare.
Sono Giusi Patti Holmes, giornalista, scrittrice e, soprattutto, un affollato condominio di donne, bizzarre e diversissime tra loro, che mi coabitano. Il mio motto è: "Amunì, seguitemi".
Ex assessore della Regione Siciliana, scrivo su vari quotidiani. Laureato in economia e commercio
Occidentale, libertino, immorale, non amico di Pm, docente di "cose vecchie e teoriche".
Curioso e appassionato di cultura in tutte le sue forme. Mi nutro di libri, scrivo di profumi di nicchia, sostengo la comunità LGBTQIA+