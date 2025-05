Speriamo che questa volta non venga estratto nessuno a caso!

Da tre anni vediamo che la dirigenza del Palermo, targato CFG, programma la stagione in un modo molto diverso da quello che un tifoso italiano si immagina.

La strategia che la società utilizza ha un sapore troppo anglosassone e, per caso o per sfortuna, ad oggi non ha portato i risultati che tutti speravano.

Chiaramente le responsabilità non sono da attribuire ad un unico individuo o ad una sola posizione all’interno della mega società che il Palermo ha alle spalle. Sicuramente ci deve essere la volontà di dare una sterzata e capire che il calcio italiano è diverso da quello inglese.

Oggi la speranza è quella di non andare più dietro a nessun algoritmo o a nessun gioco di combinazioni ma ci si affidi a quelle Skill (passatemi il termine inglese) che un DS navigato come il nostro Carlo Osti può mettere a disposizione della società.

I tifosi vogliono vedere il buon vecchio Direttore Sportivo che con la sua grande esperienza può essere protagonista sull tavolo delle trattative.

Quindi niente più quel “a cu pigghiu pigghiu”che da tre anni ad oggi ci ha fatto inturcuniare le budella.





di Marco Di Giovanni



