Pino Apprendi
Ex deputato regionale. Garante dei detenuti di Palermo. Vigile del fuoco per sempre.
Era il sogno americano, ma questo popolo di emigrati che ha costruito l’America non ha mai nascosto la sua propensione al razzismo.
Non solo gli indiani sterminati, i neri d’America, ma anche tanti italiani, come ci racconta in un libro Pino Pomara medico palermitano, ” La storia che volevo raccontarti “.
Tutti ad acclamarlo il Presidente Trump, lo hanno votato consapevoli di quello che sarebbe successo. Per molto meno ” E’ stata esportata ” la democrazia ” con la complicità dell’Europa, a suon di bombe.
Ed anche ora, a partire dalla Premier italiana, Giorgia, madre non dice una parola di condanna nemmeno sul fermo della bambina di 5 anni.
Se non dice nulla lei ed il suo Governo perché mai dovrebbero aprire bocca i suoi elettori, eppure anche loro sono madri e padri.
American boy
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook