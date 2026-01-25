Pino Apprendi Ex deputato regionale. Garante dei detenuti di Palermo. Vigile del fuoco per sempre. Tutti i post

Era il sogno americano, ma questo popolo di emigrati che ha costruito l’America non ha mai nascosto la sua propensione al razzismo.

Non solo gli indiani sterminati, i neri d’America, ma anche tanti italiani, come ci racconta in un libro Pino Pomara medico palermitano, ” La storia che volevo raccontarti “.

Tutti ad acclamarlo il Presidente Trump, lo hanno votato consapevoli di quello che sarebbe successo. Per molto meno ” E’ stata esportata ” la democrazia ” con la complicità dell’Europa, a suon di bombe.

Ed anche ora, a partire dalla Premier italiana, Giorgia, madre non dice una parola di condanna nemmeno sul fermo della bambina di 5 anni.

Se non dice nulla lei ed il suo Governo perché mai dovrebbero aprire bocca i suoi elettori, eppure anche loro sono madri e padri.

American boy

