Giovanni Taormina Giovanni Taormina è Commissario Straordinario Ansi delegato per la Germania. Membro fondatore dell’associazione per onorare la memoria dei Caduti nella lotta contro la mafia. Esperto d‘arte e antiriciclaggio di opere d’arte. Tutti i post

Il nome di Antonello da Messina torna ancora una volta al centro dell’attenzione internazionale. Dopo il recente caso dell’“Ecce Homo”, acquistato dallo Stato italiano per una cifra record, una nuova scoperta promette di arricchire ulteriormente il corpus, già estremamente limitato, del grande maestro siciliano.

Il prossimo 16 giugno 2026, presso l’Hôtel Drouot di Parigi, la casa d’aste Ader presenterà per la prima volta sul mercato una tavola inedita attribuita ad Antonello: la “Testa di un giovane santo”, datata tra il 1476 e il 1477. L’opera, di dimensioni contenute (30 x 21,5 cm) e realizzata su tavola di pino, è stimata tra 1 e 2 milioni di euro, una cifra significativa, sebbene lontana dai 12,6 milioni raggiunti dall’Ecce Homo, anche per via di una minore documentazione storica.

A rendere questa scoperta particolarmente rilevante è il nome di chi ne sostiene l’attribuzione: Mauro Lucco, unanimemente considerato uno dei massimi, se non il più autorevole, studioso di Antonello da Messina.

Lucco non è nuovo a contributi fondamentali sul maestro siciliano. È stato tra i protagonisti della più imponente mostra mai dedicata ad Antonello, allestita presso le Scuderie del Quirinale, inaugurata dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. A ciò si aggiungono numerose pubblicazioni scientifiche e una carriera accademica di primo piano, culminata nel ruolo di docente ordinario di storia dell’arte presso l’Università di Bologna.

Non meno rilevante è il suo incarico come soprintendente ai beni culturali del Veneto, territorio chiave nella formazione di Antonello. Fu proprio a Venezia che il maestro siciliano entrò in contatto con la pittura veneta, in un dialogo artistico che coinvolse figure come Giovanni Bellini, contribuendo a quella straordinaria sintesi tra cultura fiamminga e tradizione italiana che ancora oggi rende unica la sua produzione.

La nuova opera si inserisce in un catalogo estremamente ristretto: circa quaranta dipinti sopravvissuti, tra ritratti e soggetti religiosi. È proprio questa rarità a rendere ogni nuova attribuzione un evento di portata eccezionale.

Ma al di là del valore di mercato e delle dinamiche collezionistiche, ciò che colpisce è la coerenza stilistica dell’opera con i canoni antonelliani. Per chi conosce profondamente il linguaggio pittorico del maestro, emergono elementi difficilmente equivocabili: l’intensità psicologica, la costruzione dello sguardo, quella sottile tensione tra presenza reale e dimensione interiore che coinvolge direttamente lo spettatore.

Antonello non è solo il pittore che introduce la tecnica dell’olio in Italia, ma è soprattutto colui che inaugura una nuova relazione tra opera e osservatore. Le sue figure non si limitano a essere rappresentate: interrogano, coinvolgono, richiedono una partecipazione attiva. In questo senso, molte delle sue opere sembrano “incomplete” solo in apparenza, perché trovano compimento nello sguardo di chi le osserva.

Un esempio emblematico è l’Annunciata di Antonello da Messina, oggetto di studi approfonditi che hanno aperto nuove prospettive interpretative. In questo ambito, anche ricerche presentate da Giovanni Taormina insieme ad altri studiosi a Palazzo Chigi hanno contribuito a evidenziare dettagli iconografici significativi, come la presenza del Magnificat nel libro della Vergine, rafforzando ulteriormente la lettura teologica e simbolica dell’opera. Studi che hanno trovato attenzione e confronto anche da parte dello stesso Mauro Lucco.

Alla luce di tutto questo, l’attribuzione della “Testa di un giovane santo” appare tutt’altro che arbitraria. Anzi, si inserisce in un quadro di competenze e conoscenze estremamente solide. In un contesto in cui non sempre emergono voci altrettanto autorevoli, il giudizio di Lucco rappresenta un punto di riferimento difficilmente contestabile.

Per quanto mi riguarda, sulla base degli elementi stilistici e della conoscenza diretta dell’opera e del linguaggio antonelliano, non posso che riconoscere la piena coerenza di questa attribuzione. L’opera presenta, in modo quasi sorprendente, tutte le caratteristiche riconducibili alla mano di Antonello da Messina.

Siamo di fronte, dunque, non solo a una possibile scoperta, ma a un evento che potrebbe arricchire in maniera significativa la storia dell’arte italiana. Ancora una volta, grazie al lavoro di Mauro Lucco, un tassello nascosto del nostro patrimonio emerge alla luce, restituendoci la voce inconfondibile di uno dei più grandi maestri del Rinascimento.

Luogo: Accademica , Niddastrasse, 1, Frankfurt am Main

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