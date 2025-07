Sapore RosaNero Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere. Tutti i blog

Il Palermo continua a rinforzare la propria rosa con ambizione, e il terzo acquisto ufficiale della stagione 2025/2026 porta il nome di Antonio Palumbo! Dopo le firme di Emmanuel Gyasi e Tommaso Augello, il club rosanero accoglie il talentuoso trequartista, proveniente dal Modena, con un contratto pluriennale che lo legherà alla squadra di Viale del Fante. Un arrivo che promette di alzare il livello tecnico e tattico sotto la guida di mister Filippo Inzaghi, con l’obiettivo di puntare dritto alla promozione in Serie A.







Nato a Napoli il 6 agosto 1996, Palumbo, 28 anni, porta con sé un bagaglio di esperienza prezioso per la Serie B. Cresciuto calcisticamente tra le giovanili di Ternana e Sampdoria, ha maturato una carriera ricca di presenze, con 249 apparizioni in cadetteria, 26 reti e numerose assistenze decisive. Le sue qualità di visione di gioco, tempi di inserimento e tecnica sopraffina lo rendono un profilo ideale per il centrocampo palermitano. Nella scorsa stagione con il Modena, ha totalizzato 35 presenze, 9 gol e 10 assist, guadagnandosi il soprannome di “Mago” per le sue giocate illuminanti.





L’operazione, conclusa a titolo definitivo con un conguaglio economico e la contropartita di Francesco Di Mariano al Modena, segna un passo importante nel mercato rosanero. Palumbo, già aggregato al gruppo in ritiro a Chatillon, è pronto a mettersi a disposizione di Inzaghi, offrendo flessibilità tattica come trequartista o mezzala offensiva. La sua intelligenza calcistica e la capacità di gestire i momenti chiave lo rendono un leader in grado di fare la differenza in un campionato competitivo.





I tifosi del Palermo accolgono con entusiasmo questo nuovo capitolo, vedendo in Palumbo un giocatore capace di ispirare la squadra e di entusiasmare il Renzo Barbera. Dopo Gyasi e gli altri arrivi, il puzzle di Inzaghi prende forma, e l’arrivo del “Mago” alimenta i sogni di gloria di una città intera. Benvenuto, Antonio! Che il tuo talento illumini il cammino verso la Serie A!





Forza Palermo, sempre!

Luogo: Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.