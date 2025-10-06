pippo manuli Pensionato....opinionista per hobby, di fede repubblicana Tutti i post

1. Risorse e crediti da destinare alla OSL

• Tutti i crediti e le entrate riferibili al periodo anteriore alla dichiarazione di dissesto (compresi tributi iscritti a ruolo, residui attivi, somme da riscuotere, alienazioni patrimoniali) devono confluire nella massa attiva della OSL.

• È illegittimo che il Comune in dissesto continui a riscuoterli direttamente: la legge vieta la commistione, perché verrebbe meno la separazione fra gestione ordinaria e straordinaria.

2. Debiti non inseriti nella massa passiva

• Se un creditore non presenta domanda o se il debito non viene accertato entro i termini e nelle forme previste, quel debito rimane estinto nei confronti dell’ente.

• La ratio è chiara: chiudere in modo definitivo il passato, evitando “code infinite” di contenziosi.

3. Crediti non riscossi

• La OSL ha l’obbligo di attivarsi per recuperare le entrate che costituiscono la massa attiva.

• Tuttavia, se non riesce a riscuoterle (per motivi vari: difficoltà oggettiva, errori nella formazione dei ruoli, crediti inesigibili), quei crediti vengono estinti: cessano di esistere come risorse disponibili.

• Non possono “restare in vita” né essere successivamente riscossi dal Comune, perché farebbero parte del pregresso ormai definito.

4. E se le riscossioni superano i debiti?

• Caso opposto: se le riscossioni della OSL (massa attiva effettivamente realizzata) sono superiori al monte passivo accertato, l’eccedenza non può rimanere “bloccata”.

• In questo caso, le somme residue vengono restituite al Comune, che potrà impiegarle liberamente nella gestione ordinaria.

• Questo è il solo scenario in cui risorse della OSL tornano all’ente.

5. In sintesi

• Debiti non ammessi → estinti.

• Crediti non riscossi → estinti.

• Entrate riscosse in eccesso rispetto ai debiti → trasferite al Comune.

• Gestione dei ruoli del pregresso → di esclusiva competenza della OSL; se il Comune li riscuote direttamente, la procedura è irregolare.

_Taormina 4 ottobre 2025 _______________________________________

