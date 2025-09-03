Pino Apprendi Ex deputato regionale. Garante dei detenuti di Palermo. Vigile del fuoco per sempre. Tutti i post

L’estate sta finendo diceva una vecchia canzone ed io aggiungo che nulla è cambiato, se non in peggio, in carcere.

Una estate caldissima, soffocante, per chi vive per oltre 20 ore in pochi metri quadrati. Pronti, si fa per dire, ad affrontare l’inverno con i problemi legati alle basse temperature.

Abbiamo assistito alle passerelle di agosto di alcuni parlamentari che, il massimo che hanno fatto, oltre al comunicato stampa, è stata la presentazione di una interrogazione parlamentare, che probabilmente riceverà risposta fra 4/5 mesi.

Risposte del ministro senza alcuna concretezza, che ha già dimostrato quanto abbia a cuore i detenuti anche quando si è parlato di suicidi, minimizzando il tutto come fatti naturali.

In Sicilia, dove mancano le REMS per accogliere coloro che hanno problemi di salute mentale e le comunità per i tossicodipendenti, il Presidente ha aspettato 5 mesi per nominare il nuovo garante regionale, al quale auguro buon lavoro. Cosa possiamo aspettarci da una regione che ha lunghissime liste di attesa nella sanità per chi detenuto non è e dove il detenuto viene considerato rifiuto della,società.

In carcere non si muore solo per i suicidi, si muore anche e spesso, per gravi patologie trascurate e non per responsabilità del personale sanitario del carcere ma per una sanità quasi inesistente.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.