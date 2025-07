pippo manuli Pensionato....opinionista per hobby, di fede repubblicana Tutti i post





Il Partito Repubblicano di Taormina chiede la convocazione e trattazione urgente di una mozione in merito all’espansione incontrollata delle attività di spaccio e criminalità nel nostro comprensorio, con epicentro in località ad alta densità turistica quali Taormina, Mazzeo, Letojanni e Giardini Naxos. Con ramificazioni che coprono anche i comuni semi collinari, e sulla riviera si spingono sin oltre ad Alì Terme lato Me e oltre Riposto lato CT.

La situazione attuale vede l’economia sommersa della criminalità organizzata insediarsi stabilmente in un territorio che per la sua bellezza, storia e fragilità ambientale rappresenta da sempre una “gallina dalle uova d’oro”. Dove crescono essenze rare e biodiversità unica, oggi prosperano flussi illeciti, tossicodipendenze e malessere sociale.

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti:

• incremento esponenziale di dipendenze e disturbi mentali

• coinvolgimento di minori e soggetti vulnerabili

• normalizzazione del degrado nei luoghi simbolo della nostra cultura e civiltà

• costi sociali e sanitari in crescita per la collettività

Le recenti operazioni di polizia, pur meritorie, non hanno scalfito le strutture organizzative del narcotraffico, che restano saldamente attive e visibili. Il flusso di sostanze non si è interrotto neanche in seguito ai blitz segnalati, e il territorio sembra assistere in modo impotente e rassegnato, con una tolleranza che rischia di diventare complicità silenziosa.

Con la presente si propone al Consiglio Comunale:

• la costituzione di un tavolo permanente di crisi con rappresentanti delle Forze dell’Ordine, ASP e Associazioni del territorio

• la trasmissione formale della presente mozione alla Prefettura e agli Uffici del Governo Regionale

• l’avvio di una campagna di sensibilizzazione rivolta a cittadini, turisti e operatori del settore

• la verifica delle attività associative e patronati, con attenzione a possibili coperture o connivenze

• l’impegno concreto dell’Amministrazione a difendere il patrimonio morale e naturale del territorio taorminese

È nostro dovere politico, civile e morale intervenire ora. Non possiamo più nasconderci dietro formule burocratiche: serve una presa di posizione chiara e risoluta da parte del Consiglio Comunale.

Fiduciosi nella Vostra attenzione,

Distinti saluti





Luogo: Agorà , Largo degli Eponimi , S. N., TAORMINA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.