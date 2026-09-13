Davide Romano Davide Romano è attivo nel mondo del volontariato e appassionato di studi religiosi, lavora da molti anni nell’ambito della comunicazione politica, culturale, religiosa e sindacale. Tutti i post

Martedì 15 settembre, nella cappella della Madonna Addolorata di via Matteo Carnalivari, la celebrazione promossa dai Frati Minori Conventuali





PALERMO – Un luogo carico di memoria e di significato spirituale torna al centro della vita della comunità francescana palermitana. Martedì 15 settembre, alle ore 18, nella cappella dedicata alla Beata Vergine Maria Addolorata, in via Matteo Carnalivari 27, sarà celebrata una Santa Messa nel giorno in cui la Chiesa fa memoria della Vergine Addolorata.

La celebrazione è promossa dai Frati Minori Conventuali e assume un particolare significato perché la cappella si trova nella casa nella quale visse gli ultimi mesi della sua breve vita il Venerabile fra Luigi Lo Verde, giovane religioso francescano morto a Palermo il 12 febbraio 1932, a soli 21 anni.

A presiedere la celebrazione saranno fra Salvino Maria Pulizzotto, Ministro provinciale dei Frati Minori Conventuali della Provincia Italiana dell’Immacolata Concezione, e fra Antonio Parisi, minore conventuale.

La memoria di fra Luigi Lo Verde continua a essere particolarmente cara alla famiglia francescana. Nato a Tebourba, in Tunisia, nel 1910 da genitori palermitani emigrati per lavoro, tornò ancora bambino a Palermo. A soli dodici anni maturò la scelta della vita religiosa e, dopo aver conosciuto la figura di san Francesco d’Assisi, riconobbe nel francescanesimo la propria vocazione.

La malattia segnò profondamente gli ultimi anni della sua vita. Nell’ottobre del 1931, mentre si trovava nella casa della famiglia a Palermo, le sue condizioni si aggravarono e fu costretto a letto. Vi rimase fino alla morte, avvenuta il 12 febbraio 1932. La sua esistenza, breve ma caratterizzata da una intensa vita di fede, è oggi proposta dalla Chiesa come testimonianza di santità giovanile.

Papa Francesco lo ha dichiarato Venerabile il 14 giugno 2016, riconoscendo l’eroicità delle sue virtù. La Chiesa riconosce così in fra Luigi un testimone di fede, di preghiera e di amore alla vocazione francescana.

La celebrazione del 15 settembre vuole dunque essere anche un’occasione per riscoprire la memoria di un giovane palermitano che, nella malattia e nella sofferenza, visse con fiducia il proprio rapporto con Dio, proprio nel luogo che ne custodisce la memoria familiare e umana.

La comunità dei Frati Minori Conventuali invita fedeli, amici della famiglia francescana e quanti desiderano conoscere la figura del Venerabile fra Luigi Lo Verde a partecipare alla celebrazione.













Luogo: Cappella della Beata Vergine Maria Addolorata, Via Matteo Carnalivari , 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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