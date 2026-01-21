Pino Apprendi Ex deputato regionale. Garante dei detenuti di Palermo. Vigile del fuoco per sempre. Tutti i post

La morte del giovane studente a La Spezia , per mano di un compagno di scuola, armato di coltello ci ha portati a porci una serie di domande.

Perché un ragazzo va a scuola con un coltello? Da cosa deve difendersi? Perché una reazione così sproporzionata rispetto a quanto può essere successo?

Sull’argomento abbiamo provato a dire qualcosa noi genitori, i nonni, gli insegnanti preoccupati per il dilagare di fatti così gravi.

Ma a tranquillizzare e sistemare tutto ci pensa il Ministro Valditara.

Come abbiamo fatto a non pensarci prima?

Il Ministro metterà il metal detector nelle scuole a rischio!

Quale sarà il parametro per decidere se una scuola è o non è a rischio?

Visto che questi fatti gravi capitano anche alla stazione ferroviaria dove è stato assassinato un giovane capotreno, oppure al pronto soccorso dove il personale medico viene assalito, o al supermercato, il Ministro potrebbe fare installare i metal detector ovunque.

Il Grande Toto’ avrebbe detto: ” Ma mi faccia il piacere”!









