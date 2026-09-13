Davide Romano Davide Romano è attivo nel mondo del volontariato e appassionato di studi religiosi, lavora da molti anni nell’ambito della comunicazione politica, culturale, religiosa e sindacale. Tutti i post





Padre Giuseppe Caruso OSA – patrologo e già preside dell’Istituto Patristico Augustinianum di Roma – guiderà una serie di incontri mensili aperti a tutti, con la presentazione dei Sermones di Agostino e di altri temi legati alla figura e alla spiritualità del santo di Ippona.





Palermo – La comunità della Chiesa di S. Agostino – Santuario S. Rita di Palermo (via Francesco Raimondo 3) propone un percorso di conoscenza della vita e della spiritualità di sant’Agostino, articolato in una serie di incontri con cadenza (quasi) mensile, la domenica dalle 11.00 alle 12.00: un orario pensato per consentire la partecipazione anche a chi prende parte alle Messe domenicali delle 10.00 e delle 12.00.





A condurre il percorso sarà padre Giuseppe Caruso OSA, priore della comunità nonché patrologo e già preside dell’Istituto Patristico Augustinianum di Roma, tra i maggiori centri di studi patristici a livello internazionale.





Durante gli incontri saranno presentati alcuni Sermones di Agostino, insieme ad altri temi legati alla sua figura, al suo pensiero e all’ordine agostiniano.





Il calendario degli incontri

Anno 2026

• 4 ottobre – Dante racconta san Francesco

• 25 ottobre – Sermo 1 su “In principio” (Gn 1,1 e Gv 1,1)

• 22 novembre – Sermo 114/B sulla fine dei tempi

• 27 dicembre – Sermo 184 sul Natale





Anno 2027

• 24 gennaio – Sermo 94/A sul martirio di Giovanni Battista

• 28 febbraio – Uno sguardo sull’ordine agostiniano

• 25 aprile – Sermo 229/E sul tempo pasquale

• 27 giugno – Sermo 295 sui santi Pietro e Paolo





Gli incontri si terranno presso la Chiesa di S. Agostino – Santuario S. Rita di Palermo, in via Francesco Raimondo 3, e sono aperti alla partecipazione libera e gratuita di tutti i fedeli e di quanti desiderino approfondire la conoscenza di uno dei più grandi Padri della Chiesa.

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Per informazioni: Chiesa di S. Agostino – Santuario S. Rita di Palermo Via Francesco Raimondo, 3 – Palermo









Luogo: Chiesa di S. Agostino – Santuario S. Rita di Palermo, Via Francesco Raimondo, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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