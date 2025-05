A cura di R.Aiello

Appena conclusa la stagione 2024-25 è già tempo di proiettarsi alla nuova stagione 2025/25 del Palermo.

In Coppa Italia il Palermo affronterà la vincente tra Spezia e Cremonese che si giocano un posto in serie A.

Il tabellone non è ancora stato definito: Bisognerà aspettare la finale dei playoff di Serie B, la final four di quelli di Serie C e la questione Brescia in B.

Ad oggi gli accoppiamenti sicuri sono i seguenti:

32esimi di finale





Milan-Bari

Como-Sudtirol

Torino-Modena

Udinese-Carrarese

Genoa-Entella/da determinare

Verona-Padova/da determinare

Cagliari-Avellino/da determinare

Parma-da determinare/Rimini

Lecce-Juve Stabia

Sassuolo-Catanzaro

Pisa-Cesena

Spezia/Cremonese-Palermo

Empoli-Reggiana

Venezia-Mantova

Monza-Brescia/Frosinone

Spezia/Cremonese- Frosinone/Salernitana/Sampdoria

